circle x black
Cerca nel sito
 

Attentato Ranucci, procura Roma darà parere negativo a domiciliari per Lavitola

La richiesta dell’attenuazione della misura da parte del difensore dell'’ex editore e impreditore, ritenendo che non sussistano il pericolo di fuga e l’inquinamento probatorio. L’ultima parola sulla decisione spetterà al gip

Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci - (Fotogramma/Ipa)
Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci - (Fotogramma/Ipa)
13 agosto 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La procura darà parere negativo a quanto si apprende alla richiesta di arresti domiciliari per Valter Lavitola. L’ex editore e impreditore, in carcere da lunedì e al quale viene contestato il metodo mafioso, ha confessato mercoledì di essere il mandante dell’attentato nell’ottobre scorso davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione.

Ad avanzare la richiesta ieri, dopo l’interrogatorio di garanzia, il difensore di Lavitola. Alla luce dell’ammissione e di altri elementi a suo parere emersi l’avvocato Sergio Cola ha chiesto l’attenuazione della misura ritenendo che non sussistano il pericolo di fuga, la mancata collaborazione e l’inquinamento probatorio. L’ultima parola sulla decisione spetterà al gip.

L’inchiesta ha già portato a fine giugno all’esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di tre uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell’attentato e accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. Destinatario della misura emessa dal gip è anche Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, che attualmente si troverebbe in Africa. Nei suoi confronti i pm capitolini avvieranno l’iter per l’estradizione.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Attentato Ranucci Attentato Ranucci lavitola ranucci lavitola domiciliari Attentato Ranucci lavitola domiciliari
Vedi anche
News to go
Controlli Nas sull'acqua in bar e ristoranti, irregolare più di un locale su due
"Si tocca la pancia per svegliare Trump con una scossa", la nuova teoria complottista sui social
Il timelapse dell'eclissi solare, le immagini dell'osservatorio di Greenwich
Lo spettacolo dell'eclissi visto dalla spiaggia, sole oscurato dalla luna al tramonto - Video
Caso Ranucci, l'avvocato: "Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato" - Video
A Padova inizia a riempirsi PHI12, la piscina con acqua termale più profonda al mondo - Video
Eclissi totale, il fenomeno: quando e come vederla
News to go
Ex Ilva, Federacciai lavora a cordata italiana
Mercati cauti, bene Wall Street dopo dato inflazione - Video
Caso Ranucci, Gasparri 'canta' Branduardi: "Alla fiera di Report non si capisce più chi incontrava chi" - Video
Eclissi, il consiglio dell'oculista: "Ecco come guardarla senza rischi" - Video
Brian May in Spagna a caccia dell'eclissi solare sulle note dei Pink Floyd - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza