circle x black
Cerca nel sito
 

Trani, accoltellato durante rissa tra giovani in piazza: morto 18enne

A fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani e l'altro proveniente da Andria. La vittima è stata raggiunta alla schiena dalle coltellate

Auto dei carabinieri - (Ipa)
Auto dei carabinieri - (Ipa)
13 agosto 2026 | 08.34
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

E' finita con un omicidio una rissa scoppiata nella notte a Trani. La vittima è un 18enne, accoltellato in piazza Papa Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno di Trani e l'altro proveniente da Andria.

La vittima è stata raggiunta alla schiena dalle coltellate, che si sono rivelate fatali. Immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Trani, il 18enne è stato successivamente trasferito all'ospedale di Bisceglie, dove è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trani news trani 18enne accoltellato trani rissa morto 18enne trani 18enne rissa morto accoltellato
Vedi anche
Lo spettacolo dell'eclissi visto dalla spiaggia, sole oscurato dalla luna al tramonto - Video
Caso Ranucci, l'avvocato: "Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato" - Video
A Padova inizia a riempirsi PHI12, la piscina con acqua termale più profonda al mondo - Video
Eclissi totale, il fenomeno: quando e come vederla
News to go
Ex Ilva, Federacciai lavora a cordata italiana
Mercati cauti, bene Wall Street dopo dato inflazione - Video
Caso Ranucci, Gasparri 'canta' Branduardi: "Alla fiera di Report non si capisce più chi incontrava chi" - Video
Eclissi, il consiglio dell'oculista: "Ecco come guardarla senza rischi" - Video
Brian May in Spagna a caccia dell'eclissi solare sulle note dei Pink Floyd - Video
Terremoto in Colombia, donna estratta viva dopo 36 ore: la commozione dopo il salvataggio - Video
Ceuta, alta tensione tra migranti e residenti
Ballando con le stelle, Eugenio Finardi nuovo concorrente: "Cosa potevo sognare di più?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza