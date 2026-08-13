circle x black
Cerca nel sito
 

Trentenne spara alla ex e tenta il suicidio a Mongrassano: ricoverati in gravi condizioni

E' successo in provincia di Cosenza nelle prieme ore del mattino: indagini in corso

Trentenne spara alla ex e tenta il suicidio a Mongrassano: ricoverati in gravi condizioni
13 agosto 2026 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Spara alla compagna e poi tenta di togliersi la vita utilizzando la stessa arma. È accaduto nelle prime ore del mattino a Mongrassano, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni ha esploso dei colpi d'arma da fuoco contro la compagna, sua coetanea, al culmine di una lite.

Entrambi sono ricoverati all'ospedale di Cosenza in gravi condizioni. Non sono ancora stati diffusi dettagli sulla loro identità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Cosenza, per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio tentato suicidio arma da fuoco
Vedi anche
Lo spettacolo dell'eclissi visto dalla spiaggia, sole oscurato dalla luna al tramonto - Video
Caso Ranucci, l'avvocato: "Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato" - Video
A Padova inizia a riempirsi PHI12, la piscina con acqua termale più profonda al mondo - Video
Eclissi totale, il fenomeno: quando e come vederla
News to go
Ex Ilva, Federacciai lavora a cordata italiana
Mercati cauti, bene Wall Street dopo dato inflazione - Video
Caso Ranucci, Gasparri 'canta' Branduardi: "Alla fiera di Report non si capisce più chi incontrava chi" - Video
Eclissi, il consiglio dell'oculista: "Ecco come guardarla senza rischi" - Video
Brian May in Spagna a caccia dell'eclissi solare sulle note dei Pink Floyd - Video
Terremoto in Colombia, donna estratta viva dopo 36 ore: la commozione dopo il salvataggio - Video
Ceuta, alta tensione tra migranti e residenti
Ballando con le stelle, Eugenio Finardi nuovo concorrente: "Cosa potevo sognare di più?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza