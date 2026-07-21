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Governo, oggi Meloni vede leader coalizione: focus su priorità autunno e flessibilità

Sarà fatto il punto sulla situazione interna e internazionale

Giorgia Meloni - (Fotogramma/Ipa)
Giorgia Meloni - (Fotogramma/Ipa)
21 luglio 2026 | 12.48
Antonio Atte
LETTURA: 1 minuti

Secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni vedrà oggi i leader della coalizione per il consueto confronto di governo. Nel corso dell'incontro, viene spiegato, sarà fatto il punto sulla situazione interna e internazionale, "al fine di definire le priorità dell'azione di governo in vista dell'autunno", con particolare riferimento "all'utilizzo della flessibilità ottenuta in sede europea in materia di energia", anche alla luce delle più recenti proposte della Commissione europea in materia di Ets.

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Governo Meloni leader coalizione Meloni leader coalizione
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