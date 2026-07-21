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Meloni e video Vannacci: "Prendo distanze senza esitazione, non è mio modo di intendere confronto"

La presidente del Consiglio ha commentato il video sui social

Giorgia Meloni - Afp
Giorgia Meloni - Afp
21 luglio 2026 | 17.11
Mara Montanari
LETTURA: 1 minuti

Giorgia Meloni prende le distanze da Roberto Vannacci dopo il video, fatto con l'Ia, che raffigurava il fondatore di Futuro Nazionale come un gladiatore, mentre faceva 'giustiziare' Elly Schlein e Giuseppe Conte. "Leggo che alcuni esponenti dell’opposizione mi chiedono di prendere le distanze da un video realizzato con l’intelligenza artificiale, diffuso da un altro partito di opposizione, nel quale sono stata inserita a mia insaputa. Lo faccio senza alcuna esitazione", ha scritto la premier sui social.

"Quel video non appartiene al mio modo di essere, né al mio modo di intendere il confronto politico. Ho sempre pensato che la politica debba misurarsi con le idee, con il consenso e con il voto dei cittadini, mai con l’intimidazione, con l’odio o con la rappresentazione violenta dell’avversario".

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Giorgia Meloni video intelligenza artificiale politica
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