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Terremoto in provincia di Rieti, tre scosse dall'alba ad Accumoli

La scossa più forte è stata di magnitudo 2.9. Il sindaco: "Scosse sentite dai cittadini ma nessun allarme"

Sismografo - Xinhua
Sismografo - Xinhua
05 settembre 2026 | 06.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tre scosse di terremoto sono state registrate oggi ad Accumoli, in provincia di Rieti, dalla sala sismica Ingv Roma. Più forte la prima, alle 6.02, di magnitudo 2.9. Più lievi le altre, alle 7.12 e alle 7.21, rispettivamente di magnitudo 2.1 e 2.4. Come riporta sui social l'Istituto nazionale di geofisica, il sisma delle 6.02 è stato rilevato a una profondità di 9 km.

"La scossa è stata sentita da alcuni cittadini, ma non ha provocato allarmi", dice all'Adnkronos Mauro Tolomei, sindaco di Accumoli. "Al momento - spiega - non sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco".

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