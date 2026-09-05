Tre scosse di terremoto sono state registrate oggi ad Accumoli, in provincia di Rieti, dalla sala sismica Ingv Roma. Più forte la prima, alle 6.02, di magnitudo 2.9. Più lievi le altre, alle 7.12 e alle 7.21, rispettivamente di magnitudo 2.1 e 2.4. Come riporta sui social l'Istituto nazionale di geofisica, il sisma delle 6.02 è stato rilevato a una profondità di 9 km.

"La scossa è stata sentita da alcuni cittadini, ma non ha provocato allarmi", dice all'Adnkronos Mauro Tolomei, sindaco di Accumoli. "Al momento - spiega - non sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco".