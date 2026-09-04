circle x black
Cerca nel sito
 

Terremoto oggi a Cosenza, scossa di magnitudo 3.7: avvertita in tutta la provincia

Lo ha registrato l'Ingv: l'epicentro è stato rilevato a Castiglione Cosentino e a una profondità di circa 9 chilometri

Terremoto 4 settembre - (Ingv)
Terremoto 4 settembre - (Ingv)
04 settembre 2026 | 22.07
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

In Calabria una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato dall'Ingv oggi, venerdì 4 settembre, alle 21:31 con epicentro a Castiglione Cosentino e a una profondità di 9.3 chilometri.

Paura tra la popolazione: la scossa è stata avvertita distintamente nei comuni di Rende, Castrolibero, Paola, San Giovanni in Fiore. Molti utenti sui social parlano di un forte boato che ha preceduto il sisma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
terremoto oggi terremoto oggi calabria terremoto oggi cosenza
Vedi anche
A Cernobbio è il Vannacci day tra foto e strette di mano. Gli organizzatori: "Siamo tra amici" - Video
Forum Ambrosetti, il diario della prima giornata a Cernobbio - Video
Crosetto a Bari per la festa di Fdi: "Quando ho fondato il partito mi aspettavo tutto questo" - Video
Tajani a Cernobbio: "Guerra ibrida in corso, problema è la Russia non Vannacci" - Video
Urso sale in cattedra a Cernobbio e interroga i giornalisti sull'inflazione - Video
News to go
Onu vota per superare mappa di Mercatore
Castellitto, Porcaroli e Morrone in 'The Gentlemen 2': "Oggi non c'è nulla di più seducente del male"
Vannacci arriva a Cernobbio: "Indagine procura militare? Non sono preoccupato" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla terza giornata - Videonews dalle nostre inviate
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza