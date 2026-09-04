La premier, che è stata accolta dal pubblico con un boato e applausi, ha voluto sottolineare che "è la stabilità la più grande risorsa". E aggiunge. "Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso"

Boato e applausi dalla platea della kermesse di Fratelli d'Italia a Bari all'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier è stata accolta dal pubblico con una lunga ovazione. "Da oggi siamo l'esecutivo più longevo" dice la presidente del Consiglio. "Noi alleati per qualcosa, non contro qualcuno" aggiunge, sottolineando che "è la stabilità la più grande risorsa". "Non siamo più i malati, oggi l'Italia viene presa sul serio". "Ce la stiamo mettendo tutta, noi siamo in pace con la coscienza" ribadisce, assicurando che non ha mai mollato e non intende farlo adesso.

"Noi non celebriamo un dato numerico ma la stabilità di un governo che è stato in grado di rimanere in sella in un momento di grande difficoltà" ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo in video collegamento dalla festa di Fratelli d'Italia, a Bari, per celebrare il record di longevità del governo Meloni.