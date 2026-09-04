circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Meloni a Bari: "Da oggi siamo l'esecutivo più longevo. L'Italia ora viene presa sul serio"

La premier, che è stata accolta dal pubblico con un boato e applausi, ha voluto sottolineare che "è la stabilità la più grande risorsa". E aggiunge. "Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso"

Giorgia Meloni - (Fotogramma/Ipa)
Giorgia Meloni - (Fotogramma/Ipa)
04 settembre 2026 | 19.01
Antonio Atte
LETTURA: 2 minuti

Boato e applausi dalla platea della kermesse di Fratelli d'Italia a Bari all'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier è stata accolta dal pubblico con una lunga ovazione. "Da oggi siamo l'esecutivo più longevo" dice la presidente del Consiglio. "Noi alleati per qualcosa, non contro qualcuno" aggiunge, sottolineando che "è la stabilità la più grande risorsa". "Non siamo più i malati, oggi l'Italia viene presa sul serio". "Ce la stiamo mettendo tutta, noi siamo in pace con la coscienza" ribadisce, assicurando che non ha mai mollato e non intende farlo adesso.

"Noi non celebriamo un dato numerico ma la stabilità di un governo che è stato in grado di rimanere in sella in un momento di grande difficoltà" ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo in video collegamento dalla festa di Fratelli d'Italia, a Bari, per celebrare il record di longevità del governo Meloni.

"Mando un grande abbraccio e anche un pensiero mio a due giganti del centrodestra che hanno cominciato con noi questa legislatura e adesso ci seguono da lassù, e penso a Silvio Berlusconi e Umberto Bossi, che hanno sacrificato anni di vita, famiglia, processi, libertà personale, per arrivare alla giornata di oggi che è un punto di partenza" dice il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini in video collegamento dalla festa di Fratelli d'Italia.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Governo Giorgia Meloni Bari
Vedi anche
News to go
Onu vota per superare mappa di Mercatore
Tajani a Cernobbio: "Guerra ibrida in corso, problema è la Russia non Vannacci" - Video
Urso sale in cattedra a Cernobbio e interroga i giornalisti sull'inflazione - Video
Castellitto, Porcaroli e Morrone in 'The Gentlemen 2': "Oggi non c'è nulla di più seducente del male"
Vannacci arriva a Cernobbio: "Indagine procura militare? Non sono preoccupato" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla terza giornata - Videonews dalle nostre inviate
Venezia 83, i primi film ai voti: il punto critico di Valerio Sammarco - Video
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video
Venezia 83, Orlando Bloom infiamma il red carpet per 'Bucking Fastard' - Video
Omicidio-suicidio a Ostia, uomo si getta dal quarto piano: in casa trovata morta la madre - Videonews dalla nostra inviata
Venezia 83, Alessandro Borghi: "L'indifferenza non mi appartiene, a mio figlio insegnerò ad aiutare gli altri"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza