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Piscine, ok Camera a emendamento dl Sport: si rafforza sicurezza impianti

La norma introduce nuove misure per prevenire incidenti: consenso trasversale, 244 voti favorevoli

Piscina - 123rf
Piscina - 123rf
23 luglio 2026 | 12.28
Antonio Atte
LETTURA: 2 minuti

Via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto Sport che introduce nuove misure per la sicurezza nelle piscine. La proposta è stata approvata con un ampio consenso trasversale, ottenendo 244 voti favorevoli, e prevede un rafforzamento dei requisiti di sicurezza per gli impianti pubblici, quelli privati aperti al pubblico e quelli a uso collettivo.

A parlare della nuova norma è stato il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini: "In questi minuti si sta approvando una norma che riguarda le piscine pubbliche, o aperte al pubblico, che proibisce di avere bocchettoni che creano vortici e risucchiano, come purtroppo è accaduto in questi ultimi giorni, togliendo la vita a troppi bimbi a troppe bimbe. Sarà operativa dal 1 agosto", ha detto a margine di un convegno organizzato da Sib Confcommercio a Roma.

"Abbiamo messo su un disegno di legge particolarmente articolato: oltre 30 articoli che consentono all'Italia di avere una cornice normativa omogenea, dal nord al sud, per tutte le piscine, quelle pubbliche, quelle private destinate al pubblico e quelle domestiche. Si è lavorato per neutralizzare ogni possibile rischio che puo presentarsi al bagnante, soprattutto per i minori che sono i più indifesi", ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci intervenendo Tgcom24.

"Abbiamo cercato di accelerare il più possibile - ha aggiunto - mettendo insieme sia le norme legate al riciclo dell'acqua, i cosiddetti bocchettoni, sia tutte le altre iniziative per impedire l'accesso dei minori in acque non presidiate. Prevede l'obbligo del bagnino e di un certo numero di salvagenti in base alla superficie della piscina. Una serie di norme davvero non restrittive, ma assolutamente rassicuranti, anche se, come sappiamo tutti, rischio zero non esiste in nessuna parte del mondo".

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Camera decreto Sport piscine sicurezza sicurezza piscine
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