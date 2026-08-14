Un delfino è stato avvistato in Canal Grande a Venezia. A condividere le immagini il sindaco Simone Venturini sul proprio profilo Facebook, chiedendo ai cittadini di prestare "la massima attenzione per tutelare la sua incolumità". In un post social il Comune di Venezia ricorda le buone regole da seguire in caso di avvistamento: mantenere una distanza di sicurezza di 50 metri dall'animale, non offrirgli cibo o lanciare oggetti in mare, non avviciarsi né tentare alcun contatto o interazione e non attirare la sua attenzioni con urla, rumori o colpi sull'imbarcazione.