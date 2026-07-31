circle x black
Cerca nel sito
 

Crollo palazzina Messina, 6 dispersi: ricerche rese difficili da incendio che cova sotto le macerie

Non ci sarebbero altre persone coinvolte. Dimesso uno dei tre operai rimasti feriti

Crollo Messina - (Foto Vigili del fuoco)
Crollo Messina - (Foto Vigili del fuoco)
31 luglio 2026 | 07.18
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Proseguono le ricerche dei sei dispersi sotto le macereie della plazzina crollata parzialmente giovedì pomeriggio a Messina, in contrada Pistunina, lungo la statale 114. Ricerche rese ancora più complicate e difficili a causa di un incendio che cova, per ora senza fiamme, in una parte dell'edificio crollato.

"Dalle testimonianze acquisite possiamo escludere la presenza di altre persone. Abbiamo avuto notizie indirette degli operai feriti che hanno riferito che non ci sarebbero altre persone", ha detto nella notte il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Messina Michele Burgio, che coordina le ricerche. Si cercano l'imprenditore Carmelo Leone, le sorelle Sara e Rosa Leone, il marito di quest'ultima Santino Magazzù e un domestico che era con loro, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya. Dispersa anche la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica.

Nel frattempo è stato dimesso nella tarda serata di ieri uno dei tre operai rimasti feriti nel crollo. Era stato ricoverato inc odice verde ma è stato dimesso dal Policlinico poche ore dopo il ricovero. Nel disastro sono rimasti feriti altri tre uomini, attualmente ricoverati al Policlinico di Messina.

Ci sarebbero stati dei lavori di manutenzione al pianterreno della palazzina. La struttura è formata da tre livelli, il primo dei quali ospitava un supermercato chiuso da mesi, il secondo un’attività commerciale di cinesi e il terzo alcune abitazioni.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
messina news messina crollo messina crollo palazzina messina crollo oggi
Vedi anche
La dedica di Emma dal palco alla piccola Alba, fan speciale - Video
Carta d'identità elettronica, da oggi validità illimitata per gli over 70
Sci, Federica Brignone torna in pista a Cervinia - Video
Mazzi: "Oltre 1.500 km per il Cammino di San Francesco", lo spot con Andrea Bocelli
Centrosinistra, Onorato: "Primarie sono festa democratica, cosa aspettiamo? Progetto Civico Italia continua a crescere"
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video
Il B&B della droga, 300 kg di stupefacenti nella cucina 'accessoriata' - Video
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video
Trieste, sbanda con l'auto e si ritrova la roulotte in bilico sul guardrail
Una legge contro le 'botticelle' nelle strade: "Barbarie sui cavalli"
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza