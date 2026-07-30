circle x black
Cerca nel sito
 

Centrosinistra, Onorato: "Primarie sono festa democratica, cosa aspettiamo? Progetto Civico Italia continua a crescere"

30 luglio 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Appena saranno chiarite le regole elettorali il centrosinistra dovrebbe convocare le primarie. È importante avere un programma ma è evidente che serve una forte festa democratica, non bisogna aver paura del confronto legittimo e di portare i cittadini a scegliere i loro rappresentanti". Lo ha detto Alessandro Onorato in un incontro alla Camera sui nuovi ingressi in Progetto Civico Italia. Schieramento che ha accolto Controcorrente di Ismaele La Vardera che, prosegue Onorato, "rappresenta per i siciliani l'unica speranza di cambiamento e di futuro".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Onorato progetto civico italia Onorato politico Onorato comune di roma Onorato alessandro Partito Primarie primarie campo largo
Vedi anche
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video
Il B&B della droga, 300 kg di stupefacenti nella cucina 'accessoriata' - Video
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video
Trieste, sbanda con l'auto e si ritrova la roulotte in bilico sul guardrail
Una legge contro le 'botticelle' nelle strade: "Barbarie sui cavalli"
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc
Leonardo Maria Del Vecchio, il patrimonio che pesa: eredità, debiti e dossier aperti - Video
Rottamazione quinquies, prima o unica rata in scadenza il 31 luglio
News to go
Caldo record con l'anticiclone africano e le temperature si impennano
Trump al funerale del senatore Graham, caramelle e stanchezza - Video
Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza