"Appena saranno chiarite le regole elettorali il centrosinistra dovrebbe convocare le primarie. È importante avere un programma ma è evidente che serve una forte festa democratica, non bisogna aver paura del confronto legittimo e di portare i cittadini a scegliere i loro rappresentanti". Lo ha detto Alessandro Onorato in un incontro alla Camera sui nuovi ingressi in Progetto Civico Italia. Schieramento che ha accolto Controcorrente di Ismaele La Vardera che, prosegue Onorato, "rappresenta per i siciliani l'unica speranza di cambiamento e di futuro".