circle x black
Cerca nel sito
 

Sci, Federica Brignone torna in pista a Cervinia - Video

30 luglio 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La campionessa azzurra Federica Brignone scalda i motori sulla neve con la due giorni di allenamento sul ghiacciaio di Cervinia (Ao) che svolgerà in compagnia del fratello-allenatore Davide. Sarà la prima volta in pista per la bicampionessa olimpica di supergigante e gigante, dopo avere chiuso anticipatamente la scorsa stagione al termine della tapa di Coppa del mondo di Soldeu. Da allora saranno passati "appena" 151 giorni, nulla a confronto dei 292 giorni che seguirono al suo rientro alla fine dello scorso gennaio nel gigante di Kronplatz dopo l'operazione risalente al 3 aprile 2025.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
federica brignone cervinia brignone torna a sciare brignone allenamento brignone infortunio
Vedi anche
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video
Il B&B della droga, 300 kg di stupefacenti nella cucina 'accessoriata' - Video
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video
Trieste, sbanda con l'auto e si ritrova la roulotte in bilico sul guardrail
Una legge contro le 'botticelle' nelle strade: "Barbarie sui cavalli"
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc
Leonardo Maria Del Vecchio, il patrimonio che pesa: eredità, debiti e dossier aperti - Video
Rottamazione quinquies, prima o unica rata in scadenza il 31 luglio
News to go
Caldo record con l'anticiclone africano e le temperature si impennano
Trump al funerale del senatore Graham, caramelle e stanchezza - Video
Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza