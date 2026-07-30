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Caso Delmastro: ok accesso chat a membri Giunta Camera, lunedì voto su un supplemento istruttorio

Il presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio Davis Dori: "Non c'è motivo perchè la Giunta inibisca a se stessa tale accesso"

Andrea Delmastro - Fotogramma
Andrea Delmastro - Fotogramma
30 luglio 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Via libera alla consultazione del materiale istruttorio inviato dalla Procura di Roma alla Camera dei deputati sul caso dell'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Lo ha spiegato il presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio Devis Dori, al termine dell'Ufficio di presidenza.

I membri della Giunta potranno visionare il materiale, che dovrebbe contere le chat tra Delmastro e Carocci, a partire da domani mattina alle 10 e con il vincolo di riservatezza. La prossima settimana, probabilmente già lunedì o al più tardi martedì, la Giunta dovrà esprimersi sulla necessità di una integrazione istruttoria dopo la lettere inviata dal procuratore di Roma alla Camera sull'uso delle chat. Sull'accesso al materiale della Procura, ha spiegato sempre Dori, la maggioranza in Giunta si è espressa in modo contrario.

"La maggioranza non vuole consentire l'accesso alla documentazione e alle chat inviate dalla Procura di Roma. Io invece ho il dovere, come Presidente, di tutelare il diritto di tutti i membri Giunta di poter prendere visione della documentazione oer avere un quadro completo", ha detto il presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera Devis Dori al termine dell’Ufficio di presidenza.

"Non c'è motivo perchè la Giunta inibisca a se stessa tale accesso, pur entro gli usuali limiti di divulgabilità. Pertanto darò agli uffici, avendo anche vari precedenti, il via libera alla visione della documentazione a partire da domani mattina per consentire di organizzare la visione con criteri di non divulgabilità. Mai la Giunta ha limitato l'accesso a se stessa. Ci sono precedenti in tal senso e non intendo compromettere i diritti dei commissari e violare le prerogative parlamentari", ha aggiunto Dori.

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Delmastro Giunta Camera Procura Roma
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