Questa mattina a Pietracatella è scattato il sopralluogo nell'abitazione di via Risorgimento, con la partecipazione degli specialisti del Robert Koch Institut di Berlino, affiancati dagli investigatori del Bundeskriminalamt (BKA), dalla Squadra Mobile di Campobasso e dalla Procura di Larino. L'inchiesta sul duplice decesso di Antonella e Sara entra in una fase decisiva. L'attività punta a individuare eventuali tracce residue di ricina e a raccogliere ulteriori elementi utili a completare il quadro probatorio.