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"Nordio ti metto dentro una R4", scritta choc firmata Br a Roma

La minaccia apparsa su un muro a via Portuense, a due passi dalla caserma dei Carabinieri, e rivendicata anche con una stella a cinque punte

La scritta contro Nordio - Adnkronos
La scritta contro Nordio - Adnkronos
30 luglio 2026 | 10.08
Mia Grassi
LETTURA: 1 minuti

"Nordio ti metto dentro una R4", una stella a cinque punte e la sigla Br: è l'inquietante scritta apparsa in via Portuense, a Roma, all'altezza del civico 473, non lontano dalla caserma dei carabinieri nell'ex ospedale Forlanini. Il macabro e inequivocabile riferimento è alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978, in via Caetani, fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, barbaramente ucciso proprio dalle Brigate rosse dopo 55 giorni di prigionia: un'immagine - quella dello statista Dc senza vita in quell'auto - diventata un simbolo. La scritta, notata ieri sera dai residenti, questa mattina era ancora al suo posto.

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nordio nordio scritta choc roma nordio br
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