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"Nordio ti metto dentro una R4", scritta choc firmata Br a Roma. Potenziata la scorta al ministro e massima allerta

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per rintracciare gli autori della scritta

La scritta con la minaccia - Foto Adnkronos
La scritta con la minaccia - Foto Adnkronos
30 luglio 2026 | 14.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A quanto apprende l'Adnkronos, la scorta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, già al massimo livello di sicurezza, è stata sensibilizzata alla massima attenzione dopo la scritta choc firmata Br "Nordio ti metto dentro una R4" comparsa ieri sera in via Portuense a Roma. Massima allerta quindi con l'aumento anche del passaggio delle auto del Gio intorno al via Arenula. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare gli autori della scritta.

La scritta choc firmata Br

La scritta con la sigla Br e una stella a cinque è apparsa all'altezza del civico 473, sul muro perimetrale esterno di un edificio non lontano dalla caserma dei carabinieri nell'ex ospedale Forlanini. Il macabro e inequivocabile riferimento è alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978, in via Caetani, fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, barbaramente ucciso proprio dalle Brigate rosse dopo 55 giorni di prigionia: un'immagine - quella dello statista Dc senza vita in quell'auto - diventata un simbolo. La scritta, di colore rosso, notata ieri sera dai residenti, questa mattina era ancora al suo posto. Poco prima delle 9 sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Villa Bonelli. Verifiche sono in corso circa la presenza di sistemi di videosorveglianza ed eventuali enti o siti istituzionali nelle immediate vicinanze.

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Brigate Rosse Scritta choc Ministro della Giustizia Renault 4
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