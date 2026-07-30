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No Tav, prefetto di Torino vieta i campeggi in tre Comuni: Susa, Bussoleno e Venaus

Il provvedimento è stato preso per "la tutela dell'ordine e della sicurezza"

Scontri No Tav - (Fotogramma/Ipa)
Scontri No Tav - (Fotogramma/Ipa)
30 luglio 2026 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stop ai campeggi No Tav a Susa, Bussoleno e Venaus. La prefettura di Torino ha disposto oggi, giovedì 30 luglio, il divieto di campeggio libero a Susa e Bussoleno fino al 2 agosto e a Venaus fino al 3 agosto. Gruppi dell'area antagonista aderenti al movimento No Tav avevano annunciato per quel periodo iniziative di protesta con campeggi nelle aree prossime ai cantieri Tav. Alla luce dei gravi episodi del weekend scorso e su indicazione del comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato, quindi, adottato il provvedimento.

La vicenda

Gli attivisti avevano annunciato per oggi e fino a domenica nella piana di Susa un campeggio di quattro giorni di "lotta e autogestione, scambi e discussioni collettive". Questa mattina, poco prima che prendesse il via il campeggio a Traduerivi, frazione del Comune di Susa, nelle vicinanze di un'area interessata a lavori propedeutici per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, il prefetto di Torino, aveva emesso tre diverse ordinanze per vietare l'accesso a piedi e la sosta di persone e mezzi nei comuni di San Didero e Bruzole nelle aree vicine al cantiere Tav di San Didero. Una seconda ordinanza vietava di detenere materiali idonei all’occultamento del viso e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti e una terza l’accesso a sentieri, aree boschive oltre che di posteggio e sosta nelle aree lito cantieri del Tav.

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