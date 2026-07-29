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Nuovo campeggio No Tav in Val di Susa dal 30 luglio al 2 agosto. Lega: "Va vietato"

In un'area di lavoro per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. L'annuncio dei Movimenti sui social

Scontri dei No Tav in Val di Susa
Scontri dei No Tav in Val di Susa
29 luglio 2026 | 14.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo campeggio No Tav da domani al 2 agosto in Val di Susa, in località Traduerivi, frazione del Comune di Susa, in un'area di lavoro per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. L'annuncio oggi, mercoledì 29 luglio, sui social vicini al Movimento in cui si legge: "Dal 30 luglio al 2 agosto, nei terreni espropriati della piana di Susa, le tende torneranno in valle per quattro giorni di lotta e audio autogestione, scambi e discussioni collettive".

Gli scontri di sabato scorso a Chiomonte

Circa quattrocentocinquanta manifestanti sono rimasti coinvolti negli scontri di sabato scorso nei cantieri Tav di San Didero e Chiomonte, dove le forze dell'ordine hanno registrato oltre 120 feriti. A Chiomonte, alcune centinaia di persone vestite di nero hanno assaltato il cantiere per oltre un'ora, lanciando pietre, bulloni, bottiglie, razzi e molotov contro gli agenti. Polizia, carabinieri e finanzieri hanno risposto con lacrimogeni e idranti, riuscendo a respingere i manifestanti.

Lega: "Nessuna tolleranza, sono da vietare"

"Riteniamo sia opportuno vietare campeggi, cortei e assembramenti nei pressi dei cantieri della Tav a chi nei giorni scorsi ha dato prova di odio, violenza e terrorismo. Nessuna tolleranza" attacca la Lega.

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