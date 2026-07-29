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Cnn: "Roma ha speso milioni per riqualificare piazza Risorgimento, ora alberi secchi e fontane non ci sono" - Video

L'emittente americana pubblica video su sprechi del Comune

Il servizio della Cnn - Instagram
Il servizio della Cnn - Instagram
29 luglio 2026 | 09.55
Cristiano Camera
LETTURA: 4 minuti

"Questo avrebbe dovuto essere un paradiso verde dove le persone potessero rinfrescarsi durante la calura. Il Comune di Roma ha speso milioni di dollari per riqualificare questa piazza nel 2024, vicino al Vaticano, il progetto prevedeva filari di alberi da ombra, sistemi di nebulizzazione, fontane e abbondante inerbimento per consentire alle persone di rinfrescarsi. Ora, a un anno e uno dalla riapertura, il verde è morto, i sistemi di nebulizzazione e le fontane non ci sono nemmeno, e fa davvero troppo caldo perché la gente possa sedersi. Il momento non potrebbe essere peggiore. In un video postato su Instagram, la Cnn inquadra la situazione di degrado in cui versa piazza Risogimento, a Roma, a due passi da San Pietro, a due anni dai lavori di riqualificazione.

La giornalista dell'emittente americana si sofferma sul caldo che in questi giorni attanaglia la città e che, secondo "i funzionari comunali, è responsabile della morte degli alberi e del fallimento del progetto. Mentre le città di tutta Europa si preparano ad affrontare un’altra estate torrida, questa piazza - conclude - questa piazza da milioni di dollari, è diventata un esempio di quanto sia difficile per le città realizzare progetti di raffreddamento in grado di resistere a questo caldo estremo".

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sprechi del Comune riqualificazione di piazza Risorgimento caldo estremo
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