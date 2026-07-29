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Carburanti, prezzo record per benzina: prezzo medio a 1,986 euro/l, gasolio a 2,074 euro/l

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I prezzi in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio del Mimit

Distributore di benzina - Ipa/Fotogramma
Distributore di benzina - Ipa/Fotogramma
29 luglio 2026 | 10.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 29 luglio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro/l per la benzina e 2,074 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,074 euro/l per la benzina e 2,169 euro/l per il gasolio.

“Che il gasolio sarebbe rimasto sopra i 2 euro lo avevamo detto subito, era matematicamente certo, ma che dopo 2 giorni dal taglio di 14 cent di accise, 17,08 con Iva al 22%, non scendesse nemmeno sotto i 2,1 euro, è il colmo. In autostrada si paga ancora 2,169 euro al litro, più vicino a 2,2 che non a 2,1. Solo nella rete stradale è sceso sotto quella soglia, anche se avrebbe dovuto vendersi, a parità di prezzo industriale, a 2,014 euro al litro e non a 2,074, 6 cent al litro in meno, pari a un risparmio di 3 euro per un pieno di 50 litri” afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Mimit.

“Quanto alla benzina, è emblematico il fatto che in autostrada si paghi esattamente come il gasolio nella rete stradale, 2,074, un prezzo che non si aveva dal 27 settembre 2023. La prova del 9 che bisognava intervenire anche sulla verde, che dal 3 luglio a oggi costa 18 cent al litro in più, 18,3 cent nella rete stradale e 18 cent in autostrada, pari, rispettivamente, a una stangata da 9,15 e 9 euro per un rifornimento di 50 litri”, conclude Dona.

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carburanti prezzo medio self benzina gasolio prezzo benzina benzina
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