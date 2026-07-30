Tre i feriti. La palazzina ospita alcune abitazioni, un supermercato e un'altra attività commerciale. Ci sarebbero stati lavori di manutenzione al pianterreno. Il sindaco: "Crollo strutturale e non esplosione"

Paura a Messina dove un edificio è parzialmente crollato oggi pomeriggio, in contrada Pistunina, lungo la statale 114. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno cercando persone tra le macerie. "Sono sette i dispersi del crollo della palazzina", ha detto il sindaco Federico Basile, che si trova sul posto. Ci sarebbe un'intera famiglia sotto le macerie. E' quanto dicono alcuni parenti che si trovano sul luogo del crollo. Sono tre le persone rimaste ferite, trasportate al Policlinico: una è in codice rosso, le altre sono in codice arancione e verde.

Durante i lavori di messa in sicurezza è scoppiato un principio di incendio. Intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno ampliato l'area di sicurezza attorno all'edificio.

Ci sarebbero stati dei lavori di manutenzione al pianterreno della palazzina , stando a quanto emergerebbe dalle prime informazioni dopo il crollo. L'edificio ospita alcune abitazioni, un supermercato e un'altra attività commerciale.

Le indagini

Sul posto il procuratore di Messina Antonio D'Amato per un primo sopralluogo. "Apriremo un fascicolo", ha annunciato, "per capire le cause del crollo".

Non si sarebbe trattato di un'esplosione ma di un "crollo strutturale" della palazzina, ha detto il sindaco Basile che ha disposto "﻿l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per garantire il necessario supporto alla popolazione e coordinare tutte le attività di assistenza. Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità coinvolte nella gestione dell’emergenza".

I parenti di alcuni dispersi sono arrivati sul posto per aspettare notizie sui propri cari. Tra i dispersi c'è anche un uomo originario dello Sri Lanka, dipendente del negozio che si trova al piano terra. Davanti alla palazzina parzialmente crollata la sorella in lacrime. "E' andato a lavorare alle tre di pomeriggio e non risponde più al telefono", dice piangendo.

La testimonianza: "Mi sento miracolata"

"Mi sento una miracolata. Ero uscita dal negozio appena pochi istanti prima che crollasse la palazzina", dice una cliente del negozio che si trovava all'interno dell'edificio. La donna era andata nel primo pomeriggio per comprare un tubo. "Abbiamo chiacchierato con la signora Viola che è la proprietaria e poi sono andata via, quando poco dopo ho visto una nuvola bianca alzarsi in cielo. Ma non ho sentito alcuna esplosione", aggiunge la donna ancora visibilmente scossa.