circle x black
Cerca nel sito
 

Caldo record, domani sabato di fuoco per la quarta ondata: 19 bollini rossi e 5 arancioni

Oggi, venerdì 31, saranno 11 i capoluoghi con allerta massima

Caldo a Roma - (Ipa)
Caldo a Roma - (Ipa)
31 luglio 2026 | 00.07
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

L'Italia si prepara a un altro weekend di caldo record, un inizio d'agosto infuocato per la quarta ondata. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute prevede per domani, sabato 1 agosto, ben 19 città bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. L'allerta sarà massima (livello 3) a Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Possibili rischi per la salute di tutti, da Nord a Sud. Cinque le città in arancione (livello 2, con pericoli per i fragili): Bari, Catania, Genova, Palermo e Trieste. In giallo (livello 1, di pre-allerta) le 3 restanti: Ancona, Messina e Reggio Calabria.

Oggi, venerdì 31, il mese di luglio si chiuderà con 11 capoluoghi in codice rosso (Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo), 12 città arancioni (Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Trieste, Venezia e Verona) e le altre gialle.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bollettino caldo caldo record caldo oggi caldo weekend bollino rosso
Vedi anche
La dedica di Emma dal palco alla piccola Alba, fan speciale - Video
Carta d'identità elettronica, da oggi validità illimitata per gli over 70
Sci, Federica Brignone torna in pista a Cervinia - Video
Mazzi: "Oltre 1.500 km per il Cammino di San Francesco", lo spot con Andrea Bocelli
Centrosinistra, Onorato: "Primarie sono festa democratica, cosa aspettiamo? Progetto Civico Italia continua a crescere"
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video
Il B&B della droga, 300 kg di stupefacenti nella cucina 'accessoriata' - Video
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video
Trieste, sbanda con l'auto e si ritrova la roulotte in bilico sul guardrail
Una legge contro le 'botticelle' nelle strade: "Barbarie sui cavalli"
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza