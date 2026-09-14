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Elezioni in Svezia, centrosinistra avanti: sfida all'ultimo voto

Testa a testa mentre lo spoglio procede. Per le proiezioni, il margine sarebbe al massimo di 3 seggi

Schede elettorali in Svezia - (Afp)
Schede elettorali in Svezia - (Afp)
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14 settembre 2026 | 07.13
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Testa a testa nelle elezioni parlamentari in Svezia. Lo spoglio delle schede si va completando e il quadro è all'insegna dell'equilibrio. L'opposizione di centrosinistra guidata dalla socialdemocratica Magdalena Andersson è in vantaggio sul blocco di destra che fa riferimento ai moderati del premier Ulf Kristersson. Il margine è esiguo e, secondo alcune proiezioni, si traduce in un solo seggio di vantaggio in parlamento: 175 contro 174. Le proiezioni dell'authority elettorale, nell'ipotesi più 'larga', propongono un margine di 3 seggi. Secondo l'authority, potrebbe essere necessario attendere fino a giovedì per completare lo spoglio.

Kristersson, il primo ministro in carica, evidenzia che "non abbiamo ancora un risultato definitivo. Quale governo guiderà la Svezia nei prossimi anni è una questione ancora aperta, faremo tutto il possibile per garantire che sia il governo migliore per il nostro Paese", ha detto Kristersson ai sostenitori. "Dovremo attendere i risultati elettorali definitivi. Ma il mio messaggio è chiaro: i socialdemocratici saranno sempre pronti ad assumersi la responsabilità del risultato", il messaggio di Andersson. "Se il nostro vantaggio dovesse essere confermato, la Svezia avrà un nuovo governo".

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