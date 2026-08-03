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Crollo palazzina a Messina, ancora tre dispersi. Oggi gli interrogatori degli indagati

Proseguono senza sosta le ricerche di Sara Leone, Santino Magazzù (il marito di Rosa Leone, trovata nei giorni scorsi) e Lhairu Warnakulasuriya

Vigili del fuoco al lavoro
Vigili del fuoco al lavoro
03 agosto 2026 | 09.44
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Proseguono senza sosta le ricerche dei tre dispersi del crollo della palazzina a Messina. Anche la notte scorsa i vigili del fuoco, almeno una settantina, sono stati impegnati per trovare Sara Leone, Santino Magazzù (il marito di Rosa Leone, trovata nei giorni scorsi) e Lhairu Warnakulasuriya, domestico della famiglia Leone. Al momento sono tre i corpi rinvenuti. L'ultimo è stato quello della ventunenne Alessandra Frazzica, commessa in un bazar cinese. I corpi dell’imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone erano stati già ritrovati il giorno prima.

Intanto iniziano oggi, al Tribunale di Messina, gli interrogatori dei tre indagati dell’inchiesta aperta dalla Procura guidata da Antonio D’Amato per il crollo. Saranno interrogati l’imprenditore 54enne Alessandro Panarello, in qualità di socio e amministratore della società SA Supermercati, che aveva preso in affitto il piano terra della palazzina per realizzare un market, l’imprenditore edile 58enne Pasquale D’Alì, incaricato dei lavori di ristrutturazione, e l’ingegnere 72enne Pietro Leone, parente dei Leone, che aveva progettato l'edificio. Saranno sentiti dalle sostitute Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone.

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