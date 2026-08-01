Il corpo senza vita dell'imprenditore Carmelo Leone era stato ritrovato venerdì. I due fratelli si trovavano insieme in casa quando ha ceduto la struttura. L'imprenditore viveva con la sua famiglia all'ultimo piano dell'edificio di tre livelli. Si cerca l'altra sorella, Sara, il marito Santino Magazzù e un domestico che era con loro, il cingalese Lhairu Warnakulasuriya.

"Le indagini in corso, delegate ai Carabinieri del Comando provinciale di Messina, unitamente al Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asp di Messina e ai Vigili del fuoco dello stesso capoluogo, sono volte a ricostruire la dinamica dell'episodio e verificare l'eventuale sussistenza di un nesso con alcuni lavori in corso nello stabile" ha detto il procuratore di Messina Antonio D'Amato che ha iscritto nel registro degli indagati tre persone che saranno interrogate nei prossimi giorni. "In questo momento l'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve a chiarire una serie di dinamiche, ivi compresa quella se fosse o meno in atto un'attività cantieristica per risolvere dei problemi, non sappiamo se strutturali, se di semplice intonaco. Ci stiamo occupando di assicurare l'acquisizione genuina di tutti gli elementi di prova che serviranno per l'attività investigativa", ha concluso.