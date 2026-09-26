Continua a fare il giro del mondo la storia di Maricarmen Abascal. Il Daily Mail rilancia un video che appare girato dall'interno dell'appartamento della donna di 87 anni che ha 'resistito' fino all'ultimo momento possibile nella casa di una vita nel quartiere del Retiro a Madrid.

Il filmato mostra gli istanti in cui agenti della Polizia spagnola in tenuta antisommossa intervengono per l'esecuzione dello sfratto. Fanno 'irruzione' facendosi strada tra i mobili che erano stati ammassati contro la porta di casa - una piccola barricata - nel tentativo di restare tra quelle mura. Dopo 70 anni Maricarmen è stata costretta mercoledì a lasciare la sua casa. L'affitto era aumentato del 275%, ricorda il giornale sul caso che ha suscitato forti proteste in Spagna.

Il video

Nel video rilanciato dal Daily Mail si vede l'anziana, su una sedia a rotelle, ancora tra le sue cose di una vita. I sostenitori hanno denunciato come alla donna siano stati concessi solo 30 minuti per raccogliere qualcosa prima di essere portata via su una barella verso un'ambulanza. Martedì notte tanti sostenitori si erano radunati fuori dalla sua abitazione, raggiunti - tra gli altri - da Carlos Bardem, fratello di Javier, e dalla cantante Ana Belén. Il Daily Mail scrive di cariche dei poliziotti, accusati di aver trascinato via decine di sostenitori della donna, che avrebbe rifiutato il sostegno offerto dalla città e vivrebbe ora con un parente.

Amnesty International ha denunciato quella che ha definito una "violazione dei dritti umani", sottolineando come non si tratti di un "caso isolato" e come Maricarmen, persona con disabilità, abbia sempre pagato l'affitto. L'appartamento, ricostruisce il giornale, è stato acquistato nel 2018 da Urbagestión Desarrollo e Inversión.

Secondo i media spagnoli, il canone mensile di affitto per Maricarmen era di circa 440 euro al mese, ma l'aumento richiesto avrebbe portato l'importo a 1.650 euro al mese. Il Daily Mail ricorda che anche il pianista britannico-spagnolo James Rhodes fece sapere di essersi offerto di pagare l'affitto per Maricarmen o acquistare l'appartamento in modo che l'anziana potesse restarci, ma di aver ricevuto solo risposte negative da Urbagestión.