Pazienti conoscono il rischio di recidiva del cancro al seno ma solo 1 su 4 coinvolta nelle cure
Studio Novartis-Iqvia, su 148 pazienti con tumore Hr+/Her2- evidenzia il divario tra informazione e coinvolgimento nel percorso terapeutico
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La presidente di Europa Donna Italia: "Ma solo 1 su 4 dialoga con medico - Associazioni luoghi di accoglienza, accompagnamento e supporto"
L'oncologa medica pressp l'Aou Modena: "Possibile ridurre la probabilità, resta la sfida della personalizzazione delle cure e del coinvolgimento della paziente"