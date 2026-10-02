A quanto apprende AdnKronos da fonti ben informate, alla luce del Price-cap applicato da Eni e da altre compagnie petrolifere, il Corpo della Guardia di Finanza con l’Antitrust sta verificando in queste ore, in maniera massiccia la corretta pubblicazione dei prezzi esposti, la comunicazione giornaliera al Mimit del prezzo applicato e la tolleranza di erogazione sugli erogatori delle pompe di benzina di rete ordinaria e autostradale.

"Sono giunte - spiega all'AdnKronos Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli - diverse segnalazioni di non correte procedure e verifica del prodotto al fine di alcune rilevazioni di prodotto adulterato e non conforma alla vendita”.