circle x black
Cerca nel sito
 

Carburanti, controlli Gdf con Antitrust: verificati prezzi ed erogato su rete in Italia

Lo apprende Adnkronos da fonti ben informate. Il presidente di FederPetroli: "Ricevute segnalazioni di procedure non corrette"

Pompa di benzina - Ipa
Pompa di benzina - Ipa
02 ottobre 2026 | 13.18
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

A quanto apprende AdnKronos da fonti ben informate, alla luce del Price-cap applicato da Eni e da altre compagnie petrolifere, il Corpo della Guardia di Finanza con l’Antitrust sta verificando in queste ore, in maniera massiccia la corretta pubblicazione dei prezzi esposti, la comunicazione giornaliera al Mimit del prezzo applicato e la tolleranza di erogazione sugli erogatori delle pompe di benzina di rete ordinaria e autostradale.

"Sono giunte - spiega all'AdnKronos Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli - diverse segnalazioni di non correte procedure e verifica del prodotto al fine di alcune rilevazioni di prodotto adulterato e non conforma alla vendita”.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Carburanti Prezzi Erogazione Guardia di Finanza Antitrust
Vedi anche
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza