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Caso Fakir, legale della famiglia: "Morto per mancanza di ossigeno, come Magherini"

E' quanto emerso dopo l'incontro delle parti con i consulenti della procura nell'ambito dell'indagine sulla morte del 42enne, avvenuta durante un intervento di polizia in zona Pilastro a Bologna

Abderrahim Fakir - (Ipa)
Abderrahim Fakir - (Ipa)
02 ottobre 2026 | 14.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Abderrahim Fakir è morto per mancanza di ossigeno, come Riccardo Magherini. E’ quanto emerso dopo l’incontro delle parti con i consulenti della procura nell’ambito dell’indagine sulla morte del 42enne, avvenuta durante un intervento di polizia in zona Pilastro a Bologna, lo scorso 19 luglio. Il decesso è stato causato da "ipossia per insufficienza respiratoria acuta in soggetto in posizione prona - ha spiegato all’Adnkronos l’avvocato Fabio Anselmo, che assiste i familiari di Fakir - La cocaina non è nemmeno una concausa”, ha aggiunto.

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