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Sanità, Gemmato rilancia la prevenzione: "Diagnosticare per tempo significa curare meglio"

Il sottosegretario alla Salute a Cagliari per Fism for People parla di prevenzione e diagnosi precoce, 'per le malattie rare rafforzato lo screening neonatale'

Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute - (foto Adnkronos)
Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute - (foto Adnkronos)
02 ottobre 2026 | 18.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ottocentonove prestazioni e servizi gratuiti che vengono erogati ai cittadini omogeneizzando sul territorio in tutte le regioni l'offerta sanitaria". Lo ha spiegato Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, intervenendo alla giornata di apertura di 'Fism for people - Facciamo germogliare la prevenzione', organizzata a Cagliari dalla Federazione delle società medico-scientifiche italiane.

"Tra le 800 nuove prestazioni, particolare attenzione è rivolta alle malattie rare, con l'estensione dello screening neonatale per la Sma e altre 8 malattie rare, rafforzando la diagnosi precoce e la leadership italiana in Europa".

Gemmato ha sottolineato inoltre il ruolo della diagnosi precoce: "Diagnosticare per tempo una patologia può significare far prendere i giusti percorsi di cura, minimizzare l'insorgenza dei sintomi e quindi, chiaramente, curare meglio".

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sanità fism preveznione gemmato
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