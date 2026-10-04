circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Elezioni presidenziali in Brasile, duello Lula-Bolsonaro jr: seggi chiusi, i risultati

Secondo i sondaggi nessuno dei due candidati dovrebbe raggiungere il 50% al primo turno

Lula e Bolsonaro - (Afp)
Lula e Bolsonaro - (Afp)
04 ottobre 2026 | 22.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seggi chiusi alle 22 ore italiana del 4 ottobre in Brasile, dove si attende il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali che ha visto contrapposti il presidente di sinistra Lula e il suo rivale conservatore Flavio Bolsonaro. Bolsonaro è in vantaggio quando è stato scrutinato il 4,58 % delle schede. In particolare, il 45enne è al 50,24%, mentre Lula è al 41,28%.

Quasi ottantunenne, Luiz Inácio Lula da Silva – che punta a un quarto e ultimo mandato non consecutivo – durante la campagna elettorale ha invitato il presidente americano Donald Trump a non "interferire" nelle elezioni brasiliane. Il senatore Flavio Bolsonaro, 45 anni, è stato designato candidato da suo padre, l'ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, dopo che quest'ultimo è stato condannato a 27 anni di carcere per un tentativo di colpo di Stato contro Lula nel 2022.

I due favoriti sperano in una vittoria già oggi, ma i sondaggi degli ultimi giorni li davano ancora piuttosto lontani dalla soglia del 50%. Un sondaggio dell'istituto Datafolha attribuiva al leader del Partito dei Lavoratori (PT) il 45% delle intenzioni di voto al primo turno, contro il 42% del senatore Bolsonaro. Grazie al sistema di voto elettronico, i risultati sono attesi nelle prossime ore. Un eventuale ballottaggio si terrebbe il 25 ottobre.

I risultati live

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elezioni brasile elezioni presidenziali brasile
Vedi anche
Cucinelli: "Tra social e tecnologia abbiamo dimenticato il valore dell'umano" - Video
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza