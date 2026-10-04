Seggi chiusi alle 22 ore italiana del 4 ottobre in Brasile, dove si attende il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali che ha visto contrapposti il presidente di sinistra Lula e il suo rivale conservatore Flavio Bolsonaro. Bolsonaro è in vantaggio quando è stato scrutinato il 4,58 % delle schede. In particolare, il 45enne è al 50,24%, mentre Lula è al 41,28%.