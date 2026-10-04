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Mps, Delfin si impegna ad aderire all'Opas di Intesa Sp

Calcaterra: "Se seguiranno altri azionisti di peso la partita di Lovaglio si farà complicata"

Mps, Delfin si impegna ad aderire all'Opas di Intesa Sp
04 ottobre 2026 | 22.00
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

Delfin si impegna a sostenere l’offerta di Intesa Sp su Mps. La holding, titolare di una partecipazione pari a 534.676.825 azioni del Monte, ha assunto nei confronti di Intesa Sp un impegno formale di adesione all’offerta lanciata dall'istituto guidato da Carlo Messina su Mps.

L’Impegno - secondo quanto si legge in un comunicato - ha a oggetto il conferimento in adesione dell’intera partecipazione detenuta da Delfin in Mps, pari al 17,6% del capitale del Monte, e la partecipazione all’assemblea ordinaria e straordinaria convocata da Mps ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Tuf, tenendo in quella sede “condotte di voto che siano coerenti con le condizioni dell’Offerta a quella data”.

Già nei giorni scorsi, secondo quanto ricostruito da Adnkronos, erano emerse indiscrezioni su un possibile sostegno di Delfin all’operazione, soprattutto nell’eventualità di un rilancio da parte dell'istituto guidato da Carlo Messina.

Si attende di capire, spiegano le fonti, se altri azionisti di peso decideranno di seguire l'esempio di Delfin sulla scia del rilancio di Intesa Sp. "In quel caso - dice all'AdnKronos l'economista della Bocconi Michele Calcaterra - la partita di Lovaglio si farà complicata e l'esito più chiaro".

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