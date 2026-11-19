Trasportata d'urgenza in ospedale, la piccola è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione

Tragedia questa mattina in un’abitazione della provincia di Torino dove una bambina di 14 giorni è stata trovata priva di sensi nel letto matrimoniale dopo che i genitori della piccola avevano chiesto aiuto ai sanitari del 118. Trasportata d'urgenza in ospedale a Torino, la piccola è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri supportati dal personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale di Torino hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'accaduto. L'esame autoptico dovrà accertare le esatte cause del decesso.