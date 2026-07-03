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Agricoltura, Nevi (Fi): "Diversificazione colture e biocarburanti per aumentare reddito operatori settore"

Raffaele Nevi (Forza Italia), componente della Commissione Agricoltura della Camera - (foto Adnkronos)
Raffaele Nevi (Forza Italia), componente della Commissione Agricoltura della Camera - (foto Adnkronos)
03 luglio 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“L’agricoltura italiana ha assoluto bisogno di costruire le condizioni affinché ci sia una diversificazione della produzione agricola e i biocarburanti possono essere uno strumento per conseguire l’obiettivo strategico di aumentare il reddito degli agricoltori”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi, componente della Commissione Agricoltura della Camera, intervenendo alla presentazione dello studio 'Sinergie tra agricoltura e trasporto aereo per la produzione di Saf' realizzato dal gruppo Fit4Foresight-fuel del Politecnico di Torino e coordinato dallo stesso prof. Chiaramonti, su indicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La presentazione si è svolta presso l'Associazione Civita a Roma nell’ambito del terzo incontro del 2026 della Fondazione Pacta sulla riduzione delle emissioni del trasporto aereo.

“Come partito abbiamo spinto molto anche sul Ministro per imboccare questa strada”, ha affermato Nevi, sottolineando come Forza Italia creda “molto sui biofuel in generale”. Il parlamentare ha poi criticato l’approccio europeo seguito in altri settori: “Sull’automotive obiettivi troppo ideologici hanno portato a un disastro colossale”, ha detto, esprimendo parere favorevole ad “abbandonare la logica delle multe” a favore di “una logica di sostenibilità anche delle politiche che mettiamo in campo dal punto di vista economico e sociale”. Per Nevi lo scenario geopolitico globale rafforza l’urgenza di agire: l’obiettivo, ha spiegato, deve essere quello di “diminuire la nostra dipendenza dall’estero” riducendo l’esposizione a “luoghi del mondo dove abbiamo visto l’instabilità geopolitica” essere fonte di rischi sociali, economici e occupazionali. Il deputato ha quindi ribadito la linea del governo e della maggioranza sulla revisione dell’Ets a livello europeo, offrendo la propria disponibilità e quella del partito “per lavorare insieme per costruire le condizioni affinché ci sia una normativa europea più aderente alle evidenze scientifiche e al pragmatismo sano di chi fa ricerca in questo settore”.

Nevi ha infine espresso apprezzamento per la filiera industriale del comparto, con un riferimento ai risultati raggiunti dall’aeroporto di riferimento del territorio, e ha invitato a intensificare gli sforzi su ricerca e innovazione: “Dobbiamo porci nel gruppo di testa anche nella ricerca avanzata su questi settori e possiamo essere ai vertici anche a livello mondiale. Non sarà facile - ha concluso - ma bisogna provarci se vogliamo diventare sempre più forti, sempre più protagonisti a livello mondiale, sempre più indipendenti”.

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Agricoltura italiana Diversificazione colture Biocarburanti Reddito agricoltori
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