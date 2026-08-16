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Ucraina, caccia Nato abbatte drone in Romania. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca

Un F-18 spagnolo intercetta un velivolo senza pilota entrato nello spazio aereo romeno. Una donna uccisa e sei feriti a Kryvyi Rih, mentre nella capitale si registrano incendi e un ferito

Ucraina, caccia Nato abbatte drone in Romania. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca
16 agosto 2026 | 08.25
Arianna Menotti
LETTURA: 2 minuti

Sale la tensione sul fianco orientale della Nato dopo che un caccia spagnolo F-18 ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Romania, nei pressi dei confini con Ucraina e Moldavia. Lo ha riferito il ministero della Difesa romeno, precisando che il velivolo senza pilota era entrato dalla Moldavia ed è stato intercettato alle 5:01 ora locale, le 2:01 GMT. I detriti sono precipitati in un'area disabitata della regione di Galati, a ridosso del confine ucraino.

Intanto è stata un'altra notte di attacchi tra Russia e Ucraina. I raid hanno preso di mira Kiev e Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky. Almeno un apersona è morta e sette sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, Mosca riferisce di aver intercettato oltre 130 droni ucraini diretti verso la capitale russa, con tre persone ferite.

Le forze russe hanno colpito due siti industriali a Kryvyi Rih, facendo scattare le operazioni di soccorso e spegnimento degli incendi. Il capo del consiglio di difesa locale, Oleksandr Vilkul, ha parlato di un "attacco combinato con missili balistici e droni" e ha avvertito la popolazione della possibilità di ulteriori ondate.

Nella capitale ucraina tre persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo che ha provocato incendi in molti quartieri. Nel centro città, intorno alle 2.50 ora locale, si sono udite complessivamente quattro esplosioni "molto forti", secondo quanto riferito da un giornalista del Kyiv Independent presente sul posto.

Sei esplosioni sono state udite anche nel quartiere Pecherskyi della città entro tre minuti dall'inizio del raid aereo, non lasciando il tempo di cercare riparo. A seguito degli attacchi russi, è stato segnalato un incendio in un edificio commerciale nel quartiere di Obolonskyi, ha dichiarato l'Amministrazione militare della città di Kiev. Un altro edificio ha preso fuoco nel quartiere di Holosiivskyi, secondo quanto riportato dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

Attacchi in Russia

Sul fronte russo, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha riferito di un prolungato attacco con droni contro la capitale. Secondo le sue dichiarazioni, la contraerea russa ha intercettato oltre 130 droni diretti verso Mosca. I servizi di emergenza sono intervenuti nei luoghi in cui sono precipitati i detriti. Sobyanin ha riferito inoltre di tre feriti.

Gli attacchi con droni ucraini in profondità nel territorio russo sono aumentati negli ultimi mesi e prendono di mira, secondo Kiev, infrastrutture militari, industriali e logistiche. L'Ucraina sostiene che si tratta di una risposta ai continui bombardamenti russi contro città e infrastrutture del Paese.

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