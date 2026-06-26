La tecnologia Henkel per il completamento della Sagrada Familia

Barcellona, 24 tonnellate di adesivo Loctite per completare le torri della Sagrada Familia
La tecnologia Henkel supporta il completamento delle sei torri centrali della Basilica di Gaudì
La tecnologia Henkel supporta il completamento delle sei torri centrali della Basilica di Gaudì
'La storia di Gaudí si intreccia con la nostra'
Il progetto ha riguardato le sei torre più alte della Basilica, 'Abbiamo ripensato Loctite unendo capacità ingegneristica e innovazione'
24 tonnellate di Loctite - un adesivo strutturale ad alte prestazioni prodotto nello stabilimento milanese di Henkel a Casarile (Milano) - hanno contribuito al completamento delle torri centrali della Sagrada Familia, inclusa quella di Gesù Cristo, che ha consacrato la Basilica come la più alta al mo...