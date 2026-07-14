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Legge elettorale, Schlein: "Irricevibile, opposizioni faranno muro"

La leader Pd: "Se la sono costruiti su misura per paura di perdere le elezioni, facendo forzature costanti in Parlamento. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale è un chiaro tentativo di realizzare il premierato"

Schede elettorali - (Fotogramma)
Schede elettorali - (Fotogramma)
14 luglio 2026 | 11.26
Mara Montanari
LETTURA: 1 minuti

"Questa pessima legge elettorale è irricevibile, nel metodo e nel merito. Se la sono costruiti su misura per paura di perdere le elezioni, facendo forzature costanti in Parlamento. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale è un chiaro tentativo di realizzare il premierato con la legge elettorale. Ed è incredibile che questa sia la sola priorità di questa destra in un Paese con la crescita a zero, i salari tra i più bassi e le bollette più care d’Europa". Così la segretaria Elly Schlein alla riunione congiunta dei gruppi Pd di Camera e Senato.

"Noi - ha detto Schlein - continueremo a fare muro insieme alle altre opposizioni contro questa pessima legge elettorale. Con questa destra non voteremo nulla, mentre voteremo tutti gli emendamenti soppressivi e quelli comuni presentati con i nostri alleati. Voteremo anche tutti gli emendamenti dei nostri alleati che pure superano le liste bloccate con collegi uninominali o preferenze".

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