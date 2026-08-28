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Ucraina, ancora no pacchetto aiuti al Copasir: atteso per settembre

"Attenzione" del Comitato su attacchi ibridi, ipotesi audizione Acn

Attacco a Kiev - (Afp)
Attacco a Kiev - (Afp)
28 agosto 2026 | 18.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ancora non è arrivato al Copasir il tredicesimo pacchetto di aiuti per l'Ucraina, riferiscono alcune fonti del Comitato all'Adnkronos. La richiesta del governo sarebbe attesa entro settembre. "Anche questa volta" sarà seguita la strada del decreto secretato, ha confermato il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Non appena sarà possibile programmare un pacchetto di aiuti reali e non formali" il Copasir sarà informato. Resta il consueto riserbo sui contenuti del pacchetto, certo si trattasse solo di generatori elettrici, fanno notare le stesse fonti, non ci sarebbe bisogno di passare dal Copasir.

La prassi, che risale ai tempi del governo Draghi ed è stata portata avanti anche dall'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, prevede che, con un decreto interministeriale del ministero della Difesa, degli Affari esteri e dell'Economia, venga illustrato al Parlamento tramite il Copasir il contenuto dei vari pacchetti di aiuti verso Kiev. I due rami del Parlamento invece danno il via libera al decreto legge annuale che dà la copertura all'invio di aiuti militari all'Ucraina in deroga alla legge 185/1990 che prevede il divieto di esportazione, importazione e transito di materiale nei Paesi in guerra.

"Attenzione" del Copasir su attacchi ibridi, ipotesi audizione Acn

Il Copasir sta seguendo con attenzione i vari attacchi ibridi che si stanno susseguendo negli ultimi tempi in Europa, come quello che ieri ha portato al furto informatico di 9 milioni di dati dei passeggeri negli aeroporti inglesi. Episodi che potrebbero essere ricollegati alle tensioni tra Russia ed Europa, in seguito al sostegno delle nazioni occidentali all'Ucraina. Per questo non si esclude, riferiscono all'Adnkronos fonti vicine al dossier, che al Copasir possa essere chiamata in audizione l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (Acn), audizione che era già in programma ma ancora non in agenda.

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Ucraina Copasir aiuti Ucraina aiuti Kiev
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