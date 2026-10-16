Un cenno d'assenso quasi impercettibile, seguito da un silenzio e da un sorriso tra l'imbarazzato e l'ironico, come a dire: che vuoi che ti dica? Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa a latere dei lavori del vertice del Consiglio europeo, a Bruxelles. Il suo silenzio eloquente, durante il quale ha parlato solo la mimica facciale dell'ex attore e comico, è servito come risposta a una domanda sulla possibilità che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump stia utilizzando il leader ucraino come capro espiatorio per i propri problemi.