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Il relitto più antico del mondo ha 4.700 anni: la scoperta nelle acque della Turchia - Video

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15 ottobre 2026 | 14.15
Redazione Adnkronos
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Un relitto risalente a un periodo compreso tra 4.400 e 4.700 anni fa è stato individuato nelle acque al largo dell'isola di Kekova, nella provincia turca di Antalya. Il ritrovamento, attribuito all'età del Bronzo antico, potrebbe rappresentare il più antico naufragio finora conosciuto, superando quello scoperto al largo dell'isola greca di Dokos, datato a circa 4.200 anni fa. Le immagini sono state diffuse dal ministro del Turismo e della Cultura Mehmet Nuri Ersoy. A rinvenirle il team di ricerca dell'Università di Akdeniz, ad Antalya, guidato dal dottor Hakan Öniz,

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