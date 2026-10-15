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Manovra 2027, il Dpb: impatto da 12,5 miliardi, sale a 26 miliardi con la flessibilità Ue

Le indicazioni contenute nella bozza del Documento programmatico di bilancio trasmesso alla Commissione europea e alle Camere. Dalle banche e dal settore finanziario oltre 4,6 miliardi di coperture. Circa 2 miliardi alle misure fiscali e 2,3 miliardi alla sanità.

Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti
Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti
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15 ottobre 2026 | 10.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

E' di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità Ue. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del -0,54% del Pil. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del Documento programmatico di bilancio (Dpb).

Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.

Le coperture: quasi 5 miliardi dal settore finanziario

La quota più consistente delle coperture della manovra non legate alla flessibilità europea arriva dalle banche e, più in generale, dal settore finanziario. Secondo quanto emerge dal Dpb, il comparto contribuirà per lo 0,21% del Pil, pari a oltre 4,6 miliardi di euro.

Seguono i tagli ai ministeri, che valgono lo 0,05% del Pil, per oltre 1 miliardo di euro, e il settore dei giochi, con un contributo pari allo 0,03% del Pil.

Misure fiscali e sanità, le risorse previste

Dalle tabelle contenute nella bozza del Dpb emerge uno stanziamento di circa 2 miliardi di euro per le misure fiscali e di circa 2,3 miliardi per la sanità. In rapporto al Pil, l'impatto indicato è rispettivamente dello 0,09% e dello 0,1% nel 2027, con segno negativo nelle tabelle del documento.

Potere d'acquisto delle famiglie e sostegno alle imprese

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2027-2029 interviene in uno scenario internazionale caratterizzato dal perdurare delle tensioni geopolitiche e dalle loro ripercussioni sui prezzi, in particolare quelli energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla competitività del sistema produttivo.

"La manovra di finanza pubblica per il triennio 2027-2029 interviene in uno scenario internazionale segnato dal perdurare delle tensioni geopolitiche e dalle loro ripercussioni sui prezzi, in particolare quelli energetici, sul potere di acquisto delle famiglie e sulla competitività del sistema produttivo", si legge.

"In questo contesto, e in coerenza con gli indirizzi approvati dal Parlamento in occasione dell'esame del Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) e della Relazione adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, il Governo pone al centro della politica di bilancio la tutela del potere d'acquisto delle famiglie, con particolare attenzione a quelle più fragili, insieme al sostegno alle imprese e agli investimenti".

La tutela del potere d'acquisto, si legge nel Documento programmatico di bilancio, si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare il potenziale di crescita dell'economia, in continuità con l'azione già intrapresa dal Governo e salvaguardando, al contempo, la sostenibilità della finanza pubblica.

Difesa nazionale, sicurezza energetica e investimenti strategici

"La manovra consentirà inoltre di rafforzare la difesa nazionale e la sicurezza energetica attraverso il ricorso agli spazi di flessibilità derivanti dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, nel rispetto degli obiettivi programmatici di crescita della spesa netta delineati nel Dpfp 2026".

"Particolare rilievo sarà attribuito al finanziamento degli investimenti strategici e infrastrutturali, considerati una leva per sostenere la crescita e rafforzare la capacità produttiva del Paese. In questo ambito, gli interventi in materia di sicurezza energetica saranno orientati anche al rafforzamento degli investimenti sulla rete ferroviaria e al potenziamento delle infrastrutture pubbliche, con particolare riferimento a scuole, ospedali, università, impianti sportivi e bacini idroelettrici".

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