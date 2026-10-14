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Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video

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14 ottobre 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
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Gennaro Gattuso, attuale allenatore della Lazio ed ex ct della Nazionale azzurra ha ricevuto il Premio Internazionale Eccellenza Euro Mediterraneo 2026, promosso dall'Associazione Giornalisti del Mediterraneo, la cui quarta edizione si è tenuta a Roma, nella Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura. "Ringrazio per questo premio e ringrazio chi ha deciso di assegnarmelo. Per me è un grande onore. Le motivazioni riportate sono molto importanti, perché credo che non mollare mai e continuare a credere in qualcosa sia fondamentale", ha detto il tecnico biancoceleste.

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