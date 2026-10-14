circle x black
Cerca nel sito
 

Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video

Dopo la morte di un uomo nel Regno Unito, sbranato da una tigre dopo essersi introdotto nel recinto dello Yorkshire Wildlife Park di Doncaster, ecco arrivare la versione rivisitata dal tycoon

Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 15.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo la morte di un uomo in Uk, sbranato da una tigre dopo essersi introdotto nel recinto dello Yorkshire Wildlife Park di Doncaster, ecco arrivare la versione rivisitata da Donald Trump, creata con AI. Nella clip pubblicata su Truth social, il tycoon diventa protagonista dell'incontro con il grande felino, ma con un finale assai diverso rispetto alla tragica realtà: il presidente Usa infatti affronta la tigre per poi abbracciarla, sorridente

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trump trump tigre uomo ucciso tigre uk
Vedi anche
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video
Kosovo: torna all'Italia il comando Kfor, oggi a Pristina cerimonia ufficiale - Videonews
Papa Leone XIV, notte tranquilla dopo l'operazione. Si attende esame istologico - Videonews
'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza