Dopo la morte di un uomo nel Regno Unito, sbranato da una tigre dopo essersi introdotto nel recinto dello Yorkshire Wildlife Park di Doncaster, ecco arrivare la versione rivisitata dal tycoon
Dopo la morte di un uomo in Uk, sbranato da una tigre dopo essersi introdotto nel recinto dello Yorkshire Wildlife Park di Doncaster, ecco arrivare la versione rivisitata da Donald Trump, creata con AI. Nella clip pubblicata su Truth social, il tycoon diventa protagonista dell'incontro con il grande felino, ma con un finale assai diverso rispetto alla tragica realtà: il presidente Usa infatti affronta la tigre per poi abbracciarla, sorridente