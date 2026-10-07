Siuro ed Europa Uomo presentano la 'Carta delle Domande'

Tumori, in Italia 485mila con cancro prostata: arriva la 'Carta delle Domande'
Oggi a Roma Siuro ed Europa Uomo presentano il progetto - Obiettivo 'comprendere le opzioni cura, partecipare alle decisioni con attenzione a qualità vita'
Oggi a Roma Siuro ed Europa Uomo presentano il progetto - Obiettivo 'comprendere le opzioni cura, partecipare alle decisioni con attenzione a qualità vita'
D'Angelillo, 'con Europa Uomo Italia nasce La Carta delle Domande, 30 quesiti per affrontare con maggiore consapevolezza il percorso di cura'