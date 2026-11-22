Cortei, manifestazioni e partite di calcio entrano in legge di bilancio, con una serie di emendamenti per l'ordine pubblico, di maggioranza e opposizione, che spaziano dagli straordinari delle forze di polizia ai ristori per i negozi danneggiati. Ma uno in particolare, targato FdI, fa scoppiare la polemica: dare in dotazione dei marcatori colorati alla Polizia di Stato per identificare i violenti alle proteste. Ira delle opposizioni: "A qualcuno, in Fratelli d'Italia, piace il Cile di Pinochet", attacca Angelo Bonelli, di Avs, promettendo le barricate in Aula, spalleggiato dal segretario di Più Europa, Riccardo Magi, che parla di "una torsione autoritaria e illiberale tipica di chi non tollera il dissenso".

La proposta di FdI

A firmare l'emendamento è il deputato Alessandro Urzì, del partito di Giorgia Meloni. La proposta prevede, appunto, di dotare in via sperimentale per il 2027 la Polizia di Stato di dispositivi "idonei a rilasciare in maniera perdurante sostanze coloranti, traccianti o altri elementi identificativi, nonché delle relative dotazioni e attrezzature di supporto". L’obiettivo è quello di "rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle condotte violente in occasione di manifestazioni pubbliche e di agevolare l'identificazione dei soggetti responsabili di aggressioni, danneggiamenti, violenze contro le persone o le cose e di altre condotte penalmente rilevanti anche in un momento successivo agli eventi". I marcatori potrebbero essere impiegati "in presenza di concrete condotte violente o di gravi disordini, esclusivamente nei confronti di soggetti rispetto ai quali sussistano elementi oggettivi e documentabili di coinvolgimento nelle predette condotte, nel rispetto dei princìpi di necessità, proporzionalità, adeguatezza e tutela dell'incolumità delle persone". L'identificazione dei "soggetti contrassegnati", si specifica inoltre, "può essere effettuata anche successivamente alla conclusione della manifestazione e, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini dell'applicazione degli istituti processuali previsti dalla normativa vigente, compreso l'arresto in flagranza differita".

Botta e risposta Bonelli-Urzì

È immediatamente bagarre. "Dopo averlo proposto nel decreto cortei, Fratelli d'Italia ci riprova nella legge di Bilancio: con l'emendamento del deputato Urzì vuole dotare la Polizia di Stato di dispositivi che spruzzano sostanze coloranti e traccianti persistenti sui manifestanti. È roba da squallido regime. Si vogliono marchiare le persone che scendono in piazza come si marchia il bestiame", incalza Bonelli che accusa "la destra di Meloni" di rispondere "al dissenso solo con la repressione". E assicura: "Questi emendamenti vanno ritirati: ci opporremo in commissione e in Aula con tutta la nostra forza".

Non si fa attendere la replica di Urzì. “Ogniqualvolta si cita il tema del creare argine alle violenze di piazza e agli scontri contro le forze di polizia come degli orologi svizzeri intervengono stracciandosi le vesti per prendere le parti di chi viola la legge”, contrattacca il deputato, difendendo la propria proposta: “Non si tratterebbe di nessun idrante e nessun getto indiscriminato su masse di persone ma la selettiva marcatura di chi si fa scudo delle folle in modo da potere essere individuato anche in un momento successivo alla condotta criminale, in massima sicurezza per le forze dell'ordine. Spray a media gittata totalmente atossici ma capaci di permettere di individuare una persona anche dopo qualche tempo dal momento in cui in conseguenza di gesto illegale sia stato 'macchiato'”.

I Fondi per i negozi, da Nm a Iv

Intanto, Noi Moderati e Italia Viva, da due fronti opposti dell’aula, condividono l’idea di un fondo di ristoro per i negozi danneggiati nelle manifestazioni. Il partito di Matteo Renzi, con un emendamento a prima firma Boschi, propone un fondo da 100 milioni per il 2027 (da reperire riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica) per dare ristoro ai negozi danneggiati nel corso del 2026 dalle "manifestazioni sediziose", da istituire nello stato di previsione del Mef. I criteri e le modalità di attuazione sono demandati a successivo decreto di via XX Settembre, ma "il cumulo tra il contributo" e "l'eventuale indennizzo assicurativo ottenuti, richiesto o spettante" non dovrà comunque eccedere "in nessun caso il danno subito".

Da Nm arriva una proposta simile, firmata dal leader Maurizio Lupi: un fondo per il sostegno delle attività economiche danneggiate "in occasione delle manifestazioni pubbliche dell'ottobre 2026", da istituire presso il ministero dell'Interno, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per il 2027. Le risorse sarebbero destinate "ai Comuni interessati dagli eventi di devastazione, danneggiamento, saccheggio e violenza organizzata messi in atto in occasione delle manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico svolte nel mese di ottobre del 2026, ai fini della concessione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione, nel limite massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed entro il limite di spesa complessivo della dotazione del fondo medesimo".

Fi propone stop imposta assicurazione dal 2027

Forza Italia, dal canto suo, presenta un’altra proposta: esentare i negozi dall'imposta sui premi assicurativi per copertura dei danni derivanti da "atti vandalici ed eventi sociopolitici". L’emendamento, a firma Boscaini, prevede infatti che dal 2027 "i premi relativi ai contratti di assicurazione aventi per oggetto la copertura dei danni materiali e diretti derivanti da atti vandalici o dolosi commessi da terzi, riferiti alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, nonché ai beni mobili, agli impianti, alle attrezzature, agli arredi e alle merci presenti nelle medesime unità immobiliari e utilizzati nell'esercizio delle attività commerciali, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni disciplinata dal titolo I del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174". L'esenzione "si applica ai premi corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2027", anche se "relativi a contratti stipulati anteriormente a tale data", viene specificato nel testo. Agli oneri, valutati in 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede sempre tramite riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Fn, per le partite di calcio un contributo dai club

Ma non ci sono solo i cortei e le manifestazioni, tra le proposte di modifica alla finanziaria che toccano l’ordine pubblico. Tra i 7mila emendamenti al ddl bilancio spunta un’idea di Futuro Nazionale, a prima firma Ziello, che riguarda gli eventi calcistici: un contributo pari al 5% degli incassi da parte dai club proprio per sostenere le spese di ordine pubblico – soprattutto per pagare gli straordinari della polizia – in occasione delle partite. "Le società sportive professionistiche organizzatrici di incontri di calcio sul territorio nazionale sono tenute a versare un contributo pari al 5 per cento dei corrispettivi riscossi, anche per il tramite di soggetti terzi, per la vendita di biglietti, titoli di accesso e abbonamenti", si legge infatti nel testo. La base di calcolo è costituita "dai predetti corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto e degli effettivi rimborsi; sono esclusi i diritti audiovisivi, le sponsorizzazioni e gli altri ricavi commerciali non incorporati nel corrispettivo di accesso". Il contributo "è destinato al finanziamento dei costi documentati dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico connessi agli incontri, con particolare riguardo – si sottolinea – al lavoro straordinario e alle indennità di ordine pubblico spettanti al personale delle Forze di polizia".

Le forze di maggioranza, nel mentre, propongono tre emendamenti identici – uno da FdI, uno dagli azzurri e uno dal Carroccio – per aumentare di circa 2 milioni la spesa complessiva destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia, nel 2027, che passerebbe così da 50 a 52,4 milioni, includendo anche il Corpo dei Vigili del Fuoco.