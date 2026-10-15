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Pietracatella, consulente difesa Di Vita: "Autore ricerche su ricina identificabile solo se ha usato suo Id" - Video

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15 ottobre 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il software del server del Classico è lo stesso delle scuole di Riccia, dove la copia dei dati informatici è stata effettuata ieri. Il contenuto delle copie lo conosceremo solo dopo il deposito degli atti". Lo ha dichiarato Gianni Alfonso, consulente tecnico della difesa di Gianni Di Vita dopo l'accesso di Mobile e Sco al liceo classico Mario Pagano di Campobasso. Alla domanda se fosse possibile risalire all'identità di chi abbia effettuato delle eventuali ricerche sulla ricina, Alfonso ha risposto che "sarebbe possibile solo se la persona è entrata con un suo Id e una sua password".

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