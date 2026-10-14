Blitz nella notte a Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo. Otto uomini di nazionalità rumena sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di un tentativo di assalto al caveau della società orafa Fratelli Chini srl. L'operazione è scattata nella notte, dopo che intorno alle ore 4 è entrato in funzione l'allarme dell'azienda. Per ostacolare l'arrivo delle forze dell'ordine e bloccare la viabilità, i malviventi hanno predisposto una serie di impedimenti lungo via Nazionale, dove ha sede l'azienda orafa: la carreggiata è stata sbarrata con un albero tagliato e fatto cadere sulla strada, mentre due veicoli, rubati poco prima alla vicina azienda Itac spa, sono stati incendiati insieme ad alcune pedane di legno. Un terzo mezzo, sottratto a una società che opera nel settore dei gas tecnici per uso industriale e alimentare, è stato utilizzato per sfondare il cancello d'ingresso della ditta orafa, già in passato finita nel mirino dei ladri.