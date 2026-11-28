Dopo gli ultimi rovesci di oggi su medio Adriatico e Sud e i venti tesi nord-orientali, da domenica l'espansione dell'alta pressione favorirà ampie schiarite ma aprirà una fase dal sapore pienamente invernale

Meteo in miglioramento sull'Italia nell'ultimo fine settimana di novembre, ma farà sempre più freddo: dopo gli ultimi rovesci di oggi su medio Adriatico e Sud e i venti tesi nord-orientali, da domenica l'espansione dell'alta pressione favorirà ampie schiarite ma aprirà una fase dal sapore pienamente invernale destinata a caratterizzare l'intera prossima settimana e l'avvio di dicembre.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come l'aspetto più rilevante dei prossimi giorni sarà il persistente calo termico: complici i cieli sereni notturni, il fenomeno dell'inversione termica al suolo e le infiltrazioni di aria fredda dai Balcani lungo il bordo meridionale dell'alta pressione, potrebbero tornare diffuse gelate mattutine sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro.

Neve in Appennino e venti tesi

Sabato il progressivo allontanamento della circolazione depressionaria verso i Balcani favorirà il ritorno del sole al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre lungo il medio Adriatico e al Sud persisteranno addensamenti nuvolosi con piogge sparse e rovesci di 10-20 mm/24h, in graduale attenuazione dal pomeriggio; l'aria fredda porterà nevicate sull'Appennino centrale oltre i 1300 metri e sull'Appennino meridionale oltre i 1500-1600 metri, con apporti deboli di 5-10 cm.

Protagonista della giornata sarà il vento in rinforzo dai quadranti nord-orientali, con Bora sull'Alto Adriatico e Grecale sul Medio-Basso Adriatico e al Sud con raffiche forti di 50-60 km/h e punte fino a 70 km/h sui settori ionici e adriatici meridionali, dove i mari risulteranno molto mossi o localmente agitati con onde di 2-3 metri.

Le temperature minime mattutine si attesteranno su 0-4°C sulle pianure del Nord, 1-5°C nelle zone interne del Centro-Sud e 6-11°C lungo i litorali; nonostante le schiarite al Centro-Nord, si registrerà inoltre un iniziale calo delle massime, comprese su 9-12°C al Nord, 6-9°C lungo il medio Adriatico e nelle aree interne appenniniche e 12-16°C sulle coste tirreniche e sulle Isole Maggiori.

Domenica: alta pressione in rimonta

Domenica la rimonta di un promontorio anticiclonico garantirà un miglioramento più deciso con prevalenza di tempo soleggiato su gran parte della Penisola e sulla Sardegna, salvo residui addensamenti all'estremo Sud con isolati piovaschi di 1-5 mm/24h tra Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia tirrenica; soffieranno ancora venti forti dai quadranti settentrionali e nord-orientali al Sud e lungo il basso Adriatico con raffiche di 50-60 km/h e mari molto mossi sui bacini meridionali con onde di 1,5-2,5 metri, in graduale scaduta dalla serata.

Proprio il rasserenamento dei cieli favorirà un marcato raffreddamento radiativo durante la notte e al primo mattino, con minime in calo fino a -2/+2°C sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro, dove compariranno le prime gelate seppur deboli, 2-6°C nelle zone interne del Sud e 5-10°C sulle coste; le massime si attesteranno su 9-12°C al Nord, 8-11°C nelle aree interne centrali e 12-16°C lungo i litorali centro-meridionali e sulle Isole Maggiori.

Tendenza prossima settimana

Con l'avvio della prossima settimana e il passaggio a Dicembre, le proiezioni del Centro Europeo delineano uno scenario sinottico dominato da un campo di alta pressione sull'Europa centro-occidentale ma esposto lungo il suo fianco orientale a continue infiltrazioni di aria fredda dai Balcani.

Questa configurazione manterrebbe condizioni prevalentemente asciutte e soleggiate al Centro-Nord e solo qualche rapido disturbo nuvoloso accompagnato da isolati piovaschi al Sud, ma determinerebbe un persistente regime invernale: le minime resterebbero sotto lo zero per tutta la settimana su gran parte delle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro su -3/+1°C con diffuse gelate mattutine, mentre le massime risulterebbero inferiori alle medie climatiche di 2-4°C, attestandosi intorno agli 8-10°C sulle regioni settentrionali e nelle aree interne centrali e su 11-15°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

IN SINTESI

Sabato. Al Nord: prevalenza di sole ovunque; clima freddo al mattino e massime in lieve calo. Al Centro: soleggiato sul versante tirrenico, residui rovesci sul medio Adriatico e neve in quota sull'Appennino centrale; venti tesi nord-orientali. Al Sud e sulle Isole: addensamenti con piogge sparse e neve alle quote più elevate dell'Appennino meridionale; venti forti settentrionali e mari localmente agitati.

Domenica. Al Nord: tempo stabile e soleggiato ovunque; minime in calo con prime gelate mattutine in pianura. Al Centro: ampio soleggiamento su tutte le regioni; freddo al primo mattino con prime gelate nelle vallate interne. Al Sud e sulle Isole: prevalenza di sole, salvo isolati piovaschi tra Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia tirrenica; venti forti settentrionali in attenuazione serale.