Al termine dell’incontro il Capo dello Stato è sceso in campo per congratularsi con i giocatori

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito questa sera al Palasport di Roma alla partita di pallacanestro Italia-Turchia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2027, vinta dagli azzurri 86-72. E’ la prima volta che un Presidente della Repubblica assiste a una partita della Nazionale di basket. Ad accogliere il Capo dello Stato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e quello della Federazione italiana pallacanestro, Gianni Petrucci. Al termine dell’incontro Mattarella è sceso in campo per congratularsi con i giocatori.